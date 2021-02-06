شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى يلتقى مؤسس تيليجرام للتعرف على قصة نجاحه الملهمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، مع بافل دوروف، مؤسس منصة "تليجرام"، التي تتخذ من دبي مقراً عالمياً لها، كما نشر مجموعة صور من اللقاء عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



صور اللقاء

وكتب ولى عهد دبى، عبر حسابه على تويتر: "التقيت بافل دوروف ، مؤسس منصة تيليجرام التي تتخذ من دبي مقراً عالمياً لها بقيمة سوقية تتجاوز 20 مليار دولار وأكثر من 570 مليون مستخدم.. وتعرفت منه على تفاصيل قصة نجاح ملهمة ولدت على أرض الإمارات وضمن بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها دبي لشركائها".



حساب حمدان

وأضاف: "منذ أكثر من 20 عاماً، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مدينة دبي للإنترنت.. لثقته في أثر التكنولوجيا في صنع المستقبل الذي اختارت دبي أن تكون شريكاً في تشكيل ملامحه.. رؤية أثمرت مجتمعاً تكنولوجياً عالمياً يضم اليوم أكثر من 1600 شركة و24 ألف متخصص".



تغريدة حمدان



حمدان

وتابع: "نفخر بترسيخ دبي مكانتها كمنصة ينطلق منها الطامحون للنجاح لتحويل أحلامهم إلى إنجازات عالمية.. ومستمرون في توفير كل ما يدعم المبدعين وأصحاب الأفكار الخلاقة.. لنمضي معاً نحو مستقبل حافل بالنجاح لتقديم حلول وابتكارات تسعد الإنسان وتضمن له حياة أفضل".