محمد المنفي .. كل ما تريد معرفته عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد

القاهرة - سامية سيد - فاز محمد المنفي ، بمنصب رئيس المجلس الرئاسي وعبد الحميد محمد دبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى اختيار موسى الكوني وعبد الله حسين اللافى، عضوين بالمجلس الرئاسي.



محمد المنفي

أعلنت ذلك ستيفاني ويليامز ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالإنابة ، وأضافت أن قائمة المنفي، التى تضم أسماءهم فازت بـ39 صوتا من الأصوات خلال التصويت الذى قام به أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبي الذي انعقد بالقرب من جنيف في سويسرا، وهى النسبة المطلوبة للفوز وفقا للآلية المعتمدة حيث كانت تكفى 38 صوتا للفوز وذلك بعد أن صوت 73 من أعضاء ملتقى الحوار السياسى وصوت واحد باطل .

محمد يونس بشير المنفي مواليد 1976 بمدينة طبرق وينحدر من قبيلة المنفة العربية شرقي ليبيا.

نجل الدكتور يونس المنفي أستاذ الإعلام بجامعة قاريونس ومحل إقامته مدينة طبرق، ينتمى إلى قبيلة المنفي المجاهدة شرق ليبيا وهي قبيلة المجاهد عمر المختار.

كان المنفي من القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدراسين في فرنسا تحت لواء اتحاد طلبة الجماهيرية، وكان من أكثر الشباب الجماهيري إيمانا بمبادئ ثورة الفاتح.

بعد أحداث فبراير، ترشح لانتخابات 2012 وفاز بعضوية المؤتمر الوطني العام ورئيس لجنة الاسكان والمرافق بالمؤتمر الوطني العام، وبقرار صدر في 31 يوليو الماضي 2018 عين المنفي سفيرا لليبيا في اليونان.