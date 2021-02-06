المسبار الفضائي الصيني "تياونوين-1" يرسل صورته الأولى لكوكب المريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أرسل المسبار الفضائي الصيني "تياونوين-1" الجمعة صورته الأولى لكوكب المريخ الذي يتجه إليه، على ما أعلنت وكالة الفضاء الصينية.



ويتوقع أن يصل المسبار إلى محيط المريخ في 10 فبراير الجاري بعدما كان أُطلِق من الصين في نهاية يوليو.

وأظهرت صورة المسبار الأولى للكوكب الأحمر تجمعاً غازياً وما يشبه الحُفَر.

والتُقِطَت الصورة بالأبيض والأسود من مسافة نحو 2,2 مليون كيلومتر من المريخ، وفقاً لوكالة الفضاء الصينية.

وتُظهِر الصورة فاليس مارينيريس (الأخاديد بالقرب من خط استواء الكوكب الأحمر) وسكياباريلي (فوهة بركان كبيرة) وسهل أسيداليا بلانيتيا.

ويتألف "تياونوين-1" من ثلاثة أقسام: مسبار مراقبة سيدور حول الكوكب الأحمر ومركبة هبوط، إضافة إلى روبوت مسيّر بعجلات سيتولى تحليل تربة المريخ.

ويُتوقع إنزال الروبوت الموجود في المسبار على الكوكب في مايو، وهو يزن أكثر من 200 كيلوغرام ومجهز بأربعة ألواح شمسية ويفترض أن يعمل لمدة ثلاثة أشهر.

ومن بين مهام الروبوت إجراء تحليلات للتربة والغلاف الجوي، والتقاط الصور، والمساهمة في رسم خرائط للكوكب الأحمر.

وتأمل الصين في أن تحقق في هذه المحاولة المستقلة الأولى لاستكشاف المريخ كل ما أنجزته الولايات المتحدة تقريبا خلال سنوات عدة من المهمات الى المريخ منذ ستينات القرن العشرين، اي وضع مسبار في المدار، وإنزال مركبة هبوط ثم إخراج روبوت مسيّر منها.

وسمّيَت المهمة "تياونوين-1" (أسئلة إلى السماء-1) تيمناً بقصيدة صينية قديمة تتناول علم الفلك.