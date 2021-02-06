فرنسا تؤكد إجراء محادثات مستفيضة مع أمريكا وبريطانيا وألمانيا بشأن إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت فرنسا، الجمعة، إجراء محادثات مستفيضة مع أمريكا وبريطانيا وألمانيا بشأن إيران والتحديات النووية وفي مجال الأمن الإقليمي.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في تغريدات عبر "تويتر": "أجرينا محادثات مستفيضة ومهمة بشأن إيران مع الوزير (أنتوني) بلينكن وهايكو ماس ودومينيك راب للتعامل سويا مع التحديات النووية وفي مجال الأمن الإقليمي".

وأضاف أنهم تناولوا كذلك قضايا ملحة أخرى.

ومن المقرر أن يعقد البيت الأبيض، الجمعة، اجتماعا لمناقشة "نووي إيران"، في إشارة للطبيعة الملحة التي يشعر بها الرئيس الأمريكي جو بايدن حيال طهران.

وأكد البيت الأبيض، الجمعة، أن "الاجتماع سيبحث قضايا الشرق الأوسط".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي، إن "الاجتماع لن يتخذ أي قرارات، وسينصب التركيز بشكل عام على الشرق الأوسط".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أنه سيبذل "كل ما في وسعه لدعم أي مبادرة أمريكية" بشأن دفع الحوار مع إيران بشأن الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن طهران اقتربت كثيرًا من القدرة على إنتاج سلاح نووي.

وقال ماكرون، خلال كلمة ألقاها أمام مركز الأبحاث أتلانتيك: "سأبذل قصارى جهدي لدعم أي مبادرة أمريكية لإعادة الانخراط في حوار يتطلب الكثير، وسأحاول أن أكون ميسرا في هذا الحوار".