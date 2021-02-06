دراسة تكشف فائدة مهمة غير متوقعة لشرب القهوة بالنسبة للرجال فقط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تعد القهوة من أكثر المشروبات انتشاراً حول العالم ،فهي مفضلة لدى الجميع، حيث كشفت دراسة عن فائدة مهمة غير متوقعة لشرب القهوة بالنسبة للرجال فقط.



فقد أظهرت الدراسة، التي نشرت في موقع "ريسيرتش غايت" على الإنترنت، أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من احتمالية فقدان السمع لدى الرجال.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين يشربون فنجان قهوة واحدا على الأقل يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 15 في المئة لفقدان سمعهم، من أولئك الذين لا يشربون هذا المشروب.

فباستخدام بيانات من حوالي 37000 شخص، ذكورا وإناثا، أظهرت الدراسة أن القهوة قد تكون مفيدة للسمع، بسبب خصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تحتوي عليها، بحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

علاوة على ذلك، يبدو أن هذه الفائدة غير المتوقعة تنجم عن القهوة بأنواعها، سواء كانت تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين، أو مصفاة، أو غير مصفاة.

ومع ذلك، لم يتم العثور على صلة بين القهوة ووظيفة السمع لدى النساء، وهو أمر يقول الفريق إنه يمكن أن يكون بسبب الاختلافات في علم وظائف الأعضاء، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأوضح الباحثون أن هذا ربما مرده المستويات العالية من هرمون الإستروجين، الذي يوجد لدى النساء، الذي يحمي من فقدان السمع المرتبط بالتقدم بالعمر، مشيرين إلى أن تأثير النظام الغذائي على السمع سيكون "أقل أهمية" بالنسبة للمرأة.

أما طريقة الدراسة فكانت على النحو التالي، في البداية، تم فحص السمع، ثم أعيد الفحص في مرتين أخريين لاحقا.

بعد ذلك، تم تحليل النتائج وأخذت العوامل الأخرى المتعلقة بالصحة ونمط الحياة بعين الاعتبار.

وأظهرت النتائج أن الرجال الذين يشربون ما بين كوب و4 أكواب ونصف من القهوة يوميا كانوا أقل عرضة للإصابة بفقدان السمع.

لكن عضو فريق البحث، ماركوس ماتشادو-فراغوا، شدد على أنه لا ينبغي للأفراد تناول كميات كبيرة من القهوة في محاولة لمنع فقدان السمع، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية من نوع آخر.