شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب وأمطار فى السعودية وغائم فى الامارات معتدل فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دول لخليج حالة طقس متباينة من درجات الحرارة اليوم، حيث توقعت هيئة الأرصاد السعودية أن يكون طقس اليوم يميل إلى تكوين السحب وهطول الأمطار الرعدية فيما يشهد طقس الإمارات جو غائم جزئيا ، يكون الطقس معتدل وغائم فى الكويت.

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس نهارًا معتدل وغائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 - 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

وفى الليل مائل للبروده إلى بارد وغائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب .

الامارات:

وفى الامارات يكون الطقس مغبر إلى غائم جزئيا يصبح غائم أحيانا ، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.