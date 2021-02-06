شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الموريتانية تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يصل إلى 16777 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد إجراء 973 فحصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكد بيان لوزارة الصحة بثته الإذاعة الموريتانية مساء الجمعة، إن مصالح الوزارة سجلت 33 حالة شفاء، وأن إجمالي حالات الإصابة في البلاد وصل إلى 16777؛ بينما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 15946 حالة، وإجمالي الوفيات لـ 425 حالة.