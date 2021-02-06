أبل تبتكر "كابل"شحن يعيش للأبد.. براءة اختراع جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تبتكر كابلشحن يعيش للأبد.. براءة اختراع جديدة

السبت 6 فبراير 2021

الخليج 365

أعلنت شركة أبل عن تسجيلها لبراءة اختراع لمشروع جديد يمكنها من تصنيع كابلات شحن للهواتف غير قابلة للاحتراق بسهولة مع مرور الزمن.



وتتعرض كابلات الشواحن التي تطرحها أبل غالبا للاهتراء من معدل الاستخدام المرتفع خلال عام أو عامين، وفق ما ذكره موقع "زا فيرج" التقني

ووفقا للمشروع الجديد من أبل، فإن ما تسعى له من كابلات، سيكون مضادا لهذه الظاهرة، ولن يتحول لونه للأصفر مع مرور الزمن، كما يتميز بحواف سميكة، غير قابلة للاهتراء من كثرة الثني.

وأعلنت أبل رسميا عن هذا الاختراع الجديد للكابلات الخارقة، تحت اسم Cable with Variable Stiffness، ونقل الموقع الأمريكي مجموعة من التصميمات الخاصة بالابتكار، توضح بشكل تفصيلي التكوين الخاص بالكابل، ومدى سمكه وتعدد طبقاته.