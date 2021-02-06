الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس اعتزامها إلغاء تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المسؤول "بعد مراجعة شاملة بوسعنا أن نؤكد أن وزير الخارجية يعتزم إلغاء تصنيفي أنصار الله على أنها منظمة إرهابية أجنبية وعلى أنها منظمة إرهابية عالمية" مستخدما اسما آخر لجماعة الحوثي، بحسب رويترز.

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وأضاف أن "تحركنا يرجع بالكامل إلى العواقب الإنسانية لهذا التصنيف الذي اتخذته الإدارة السابقة في اللحظة الأخيرة، والذي أوضحت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية منذ ذلك الحين أنه سيعجل بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وفي 22 يناير /كانون الثاني الماضي، قالت الخارجية الأمريكية، إنها ستراجع قرار تصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) كـ"جماعة إرهابية" في أقرب وقت ممكن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "تعمل الخارجية الأمريكية على الانتهاء من مراجعة تصنيف الحوثيين كإرهابيين في أقرب وقت ممكن".

وتابع المسؤول الأمريكي "وزارة الخارجية بدأت مراجعة لتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، وتعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ قرار".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني، أدرج وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو جماعة أنصار الله في القائمة السوداء - قبل يوم واحد من تولي بايدن منصبه - على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة من أنها ستدفع الملايين في اليمن إلى مجاعة واسعة النطاق.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وجماعة "أنصار الله" منذ عام 2014.

وأطلق تحالف دولي بقيادة المملكة العربية السعودية عملية عسكرية لدعم حكومة هادي المعترف بها دوليا في عام 2015. ومع ذلك لا يزال يسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من شمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وتعتبر الأمم المتحدة أن الوضع في اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 80% من السكان، أو 24.1 مليون شخص، إلى مساعدات إنسانية.