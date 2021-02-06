شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» توضح ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت وزارة التجارة، عبر حسابها على تويتر، عن الضوابط الواجب توافرها في الإعلان التجاري الإلكتروني وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية.

وقد اشتملت الضوابط على أن يتضمن الإعلان بياناً يوضح أنه مادة إعلانية، وكذلك منع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.

وأوضحت التجارة، أن الإعلان الإلكتروني يجب أن يتضمن عددًا من الخصائص، منها اسم المنتج والتاجر ووسائل الاتصال.

وأشارت إلى أنه يمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة.

وشددت التجارة، على ضرورة أن تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض مُلزمة للتاجر وجزءًا من العقد، بالإضافة إلى تمكين المتسوق من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.