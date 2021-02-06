شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الترويج لعروض وهمية.. «التجارة» تفرض غرامات بقيمة 740 ألف ريال على 17 معلناً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة التجارة، أنها فرضت غرامات بقيمة 740 ألف ريال على 17 معلناً في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ممارستهم التضليل.
وأوضحت الوزارة في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع”تويتر” أن المخالفات تمثلت في الترويج لمنتجات دون الإفصاح عن تقديم مادة إعلانية.
وأشارت إلى أن أبرز الأشياء التي تم الترويج لها، عروض وهمية، ومنتجات قهوة وعطور وتأمين طبي، ومعرض سيارات، إضافة إلى ادعاءات كاذبة عن عملة بيتكوين.
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