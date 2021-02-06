مقتل وإصابة 3 من الشرطة العراقية في هجوم مسلح بكركوك

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "السومرية" عن المصدر ذاته أن الهجوم أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.

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وأوضح المصدر أن اشتباكات اندلعت عقب وقوع الهجوم.

وجاء الهجوم بعد ساعات من الإعلان عن إحباط محاولة اغتيال قائد القوات الجوية العراقية سمير المالكي في بغداد.

ونقل الموقع عن مصدر أمني، قوله إن "خبراء المتفجرات تمكنوا من تفكيك عبوة ناسفة موضوعة أمام منزل سمير المالكي قائد طيران الجيش العراقي في حي العربي ضمن منطقة المنصور في بغداد، دون إصابات تذكر".

ويعاني العراق في الفترة الأخيرة من مشكلات أمنية ترتبط في جانب كبير منها بفلول تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا).

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تستمر في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث البلاد.