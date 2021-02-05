شرطة القصيم: تطبيق العقوبات المقررة بحق المشاركين في تجمع مخالف بإحدى الاستراحات

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت شرطة منطقة القصيم أنها تمكنت من تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف للإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة. وفي التفاصيل، صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس لتجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، داخل إحدى الاستراحات، وقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وصاحب المنشأة، وكل من حضر، وتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحقهم، كما تم تحديد هوية من قام بتوثيق التجمع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يمثل جريمة وفق نظام الجرائم المعلوماتية، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

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