شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يعلن عودة التطبيق للعمل بكفاءة عالية بعد إصلاحات تقنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة الانتهاء من تشخيص الخلل التقني الذي كان يحد من عمليات دخول كثير من المستخدمين إلى التطبيق خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت إدارة التطبيق في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن التطبيق بات يعمل بكفاءة عالية مع استقرار الخدمة بعد تفعيل بعض الإصلاحات والتحسينات التقنية.

وأشار إلى أنه بإمكان المستخدمين الاستفادة من التطبيق في إثبات حالتهم الصحية خلال دخولهم أو مراجعاتهم الدوائر الحكومية أو زياراتهم المراكز والأسواق التجارية.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على إعادة كامل خدمات التطبيق خلال الفترة القليلة المقبلة، وفي مقدمتها خدمة حجز فحص كورونا، وخدمات المحفظة الرقمية، ولوحة البيانات والخدمات الأخرى.

وقدمت إدارة التطبيق شكرها لعموم المستخدمين على تفهمهم هذا الإشكال التقني الذي كان بسبب عمليات الدخول الكبيرة على التطبيق، التي ترافقت مع إلزامية إبراز تطبيق “توكلنا” لإثبات الحالة الصحية في مواقع العمل والمحال والأسواق التجارية، حيث وصلت العمليات المنفذة في يوم واحد ما يزيد عن 250 مليون عملية، وهو رقم ضخم جدًّا لا يستبعد معه وقوع مثل هذه الإشكالات التقنية.