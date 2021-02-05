شكرا لقرائتكم خبر عن مقاطع فيديو توثق هطول الأمطار على القصيم.. و«الأرصاد» تُصدر تنبيهاًَ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت منطقة القصيم، مساء الجمعة، هطول أمطار متوسطة، شملت مدينة بريدة وعدد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر تجمعات لمياه الأمطار على إحدى الطرق الرئيسية بمحافظة الرس بمنطقة القصيم.

من جانبه، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً يفيد باستمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة القصيم يشمل (الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عنيزة، عيون الجواء، عقلة الصقور) حتى الساعة 04:00 صباح يوم السبت.