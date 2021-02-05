شكرا لقرائتكم خبر عن فلبيني يسرق مبلغاً مالياً من شخص تحت تهديد «مسدّس وهمي».. وشرطة الرياض تطيح بالجاني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على وافد من الجنسية الفلبينية ارتكب جريمة سلب تحت تهديد السلاح باستخدام مجسم مسدس، لعميل كان يقوم بإيداع مبلغ مالي في أحد البنوك المحلية.

وقالت شرطة الرياض، عبر مقطع فيديو نشره حساب سناب الداخلية، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا عن تعرض أحد الأشخاص لجريمة سلب تحت تهديد السلاح أثناء قيامه بإيداع مبلغ 25 ألف ريال في أحد البنوك بحي إشبيليا بمدينة الرياض، وتمكن الجاني من الفرار قبل وصول رجال الأمن.

وأشارت إلى أن إجراءات الاستدلال والتحريات أسفرت عن تحديد هوية الجاني، وتبين أنه مقيم من الجنسية الفلبينية بالعقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه، وأقر باستخدام مسدس وهمي في السرقة، وجرى إيقافه لاستكمال الإجراءات النظامية.