شكرا لقرائتكم خبر عن للحد من انتشار «كورونا».. توجيه عاجل من محافظ جدة بإغلاق الواجهات البحرية الليلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، اليوم الجمعة، توجيهاً بإغلاق الواجهات البحرية الليلة احترازياً.

وأوضحت أمانة محافظة جدة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه تم إغلاق الواجهات البحرية الليلة بالتعاون مع الجهات الأمنية بسبب تزاحم الزوار للحد من انتشار فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الخميس قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية الأخرى بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة ، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.