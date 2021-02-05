شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» تؤكد: نرفض بث المواد الإعلامية الساخرة من المتقاعدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، رفضها لما بثته قناة فضائية محلية عبر أحد البرنامج، مما اعتبرتع سخرية من أوضاع المواطنين المتقاعدين.

وقالت الهيئة في بيان لها، أن ما بثته القناة لا يعكس عموم الواقع أو الدور الإيجابي الذي يضطلع به السعودي المتقاعد، وأعربت عن اعتزازها بعملائها المتقاعدين من الخبرات الوطنية العظيمة، والتي أسهمت عبر تاريخها الوظيفي في دفع عجلة التنمية والاقتصاد.

وشددت على رفضها بث مواد إعلامية، من شأنها العمل على إثارة الكراهية بين المواطنين أو تمس بالاحترام اللائق لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.