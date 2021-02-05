«الصحة» توضح أسباب زيادة الإصابات بـ«كورونا».. وتوجه نصائح مهمة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة، أسباب ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال الفترة الماضية.
وأكدت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن السبب في زيادة الإصابات هو التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون.
كما دعت إلى الالتزام بارتداء الكمامة الطبية والتباعد والتعقيم وعدم المصافحة.
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