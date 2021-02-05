شكرا لقرائتكم خبر عن وفق إجراءات احترازية مُشددة.. «أمانة الرياض» تنظم أعمال الدفن والصلاة على الجنائز بالمقابر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت أمانة منطقة الرياض أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة في مقابر العاصمة.

وأبانت أن الأمانة تنظم أعمال الدفن والصلاة على الجنائز بالتعاون مع الجهات الأمنية وضمن تدابير تحقق التباعد وتحد من التجمعات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الخميس عن مجموعة من القرارات للحد من انتشار فيروس كورونا في أعقاب ارتفاع الإصابات اليومية، ومنها توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد.

وتجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة ، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة ( 100 ) متر – قدر المستطاع – في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين .