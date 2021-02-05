شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على محافظة «أملج» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر هطول أمطار متوسطة على محافظة “أملج” بمنطقة تبوك.
كما هطلت من خفيفة إلى متوسطة شملت محافظة حقل ومراكزها والقليبه وبجده والبديعة وضواحيها، سالت على إثرها بعض الأودية الشعاب.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.
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