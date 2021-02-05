مصر تعلن موقفها من نتائج انتخابات السلطة التنفيذية الليبية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان على حسابها بموقع فيسبوك إن: "مصر تُرحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة".

وأعرب البيان عن تطلع مصر للعمل "مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021".

أشادت الوزارة بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعية "الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم".

كما دعت الوزارة كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى "دعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شئونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها".

واختار منتدى ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حكومة مؤقتة عن طريق التصويت يكون فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.