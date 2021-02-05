شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوثة الأممية بليبيا: هدف السلطة التنفيذية الليبية إجراء الانتخابات 24 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ستيفاني ويليامز ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا، إن هدف السلطة التنفيذية الليبية، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضافت وليامز، عملية انتخاب السلطة الليبية المؤقتة تميزت بالشفافية، متابعة: "أمام السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة الكثير من التحديات".

وأعلنت ستيفاني ويليامز ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا بالانابة فوز ( محمد المنفى ) بمنصب رئيس المجلس الرئاسي و (عبد الحميد محمد دبيبه ) بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية إضافة إلى كل من (موسى الكوني ) و (عبد الله حسين اللافى ) كعضوين بالمجلس الرئاسى وذلك بعد فوز القائمة التى تضم اسماءهم بتسعة وثلاثين صوتا من الأصوات خلال التصويت الذى قام به اعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبي الذي انعقد بالقرب من جنيف في سويسرا وهى النسبة المطلوبة للفوز وفقا للالية المعتمدة حيث كانت تكفى 38 صوتا للفوز وذلك بعد ان صوت 73 من اعضاء ملتقى الحوار السياسى وصوت واحد باطل.