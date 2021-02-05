تحالف "عراقيون": سيتم اقتطاع أجزاء من رواتب النواب المتغيبين

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن النائب عن تحالف "عراقيون" حسن فدعم قوله :إن "رئاسة مجلس النواب هي المعنية بموضوع الغياب والحضور للنواب".

وأوضح فدعم: "النظام الداخلي للمجلس رسم آلية لمحاسبة المتغيبين وهو استقطاع مبالغ كبيرة جداً من رواتبهم التي يتقاضونها من البرلمان".

وتابع النائب البرلماني قوله :"هناك بعض النواب لا يتقاضون رواتب من مجلس النواب لكونهم تسلموا مناصب سابقة سواء كان منصب رئيس وزراء أو رئيس برلمان أو وزيراً أو نائباً سابقاً فهم يتقاضون رواتب تقاعدية"، مشيرا إلى أن: "هناك نواباً متغيبين بمهام معينة داخل اللجنة لمتابعة وزارة أو غيرها وهؤلاء لديهم مبرر للغياب، بينما النواب المتغيبون بدون عذر شرعي يستقطع من رواتبهم مبالغ كبيرة حسب النظام الداخلي لمجلس النواب".

واختتم فدعم بقوله: "غياب النواب يؤثر على النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب هناك مقاطعة تحصل من بعض القوى السياسية لجلسات البرلمان اعتراضاً على قانون ما أو موقف معين، كما حصل للحزب الديمقراطي الكردستاني في جلسات التصويت على قانون تمويل العجز المالي".