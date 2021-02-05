كم تستغرق مدة تصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في الجزائر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مدير مخبر فراتر رازس، المكلف بإنتاج لقاح "سبوتنيك V" عبد الرحمن بوديبة، إن "مدة تصنيع اللقاح في الجزائر سوف تتراوح بين شهرين ونصف و7 أشهر"، وفقا لما نقلته جريدة "الشروق" الجزائرية.

وأوضح بوديبة، أنه في حال "وافق الجانب الروسي على إعطاء الجزائر مُركّز التخليق الحيوي (أولى مراحل التصنيع) فسيتم تصنيع اللقاح في شهرين ونصف على الأكثر".

وأضاف: "إذا اكتفت روسيا بمنح السلالة الخلوية فقط، فسيتطلب الأمر 7 أشهر لتصنيع لقاح "سبوتنيك V" في الجزائر".

من جهة أخرى، أكد المتحدث أن مخبر "فراتر رازس"، يستطيع تصنيع الكمية التي تطلبها السلطات وكذا العمل على التصدير إلى البلدان الأفريقية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد.

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كما أوضح بوديبة، بأن "المخبر يمتلك كفاءات علمية عالية في مجال صناعة الأدوية المنتجة عن طريق الخلايا، مشيرا أن مخبر فراتر قام بتصنيع أول منتوج عن طريق الخلايا وهو (الفارينوكس) الموصوف حاليا في بروتوكول العلاج لـ "كوفيد -19".

وكانت قد تلقت الجزائر أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أول شحنة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وباشرت عملية التطعيم الأولى في ولاية البليدة وسط البلاد.

كما أجرت مباحثات ومفاوضات مع الطرف الروسي، للبحث عن أنجح السبل لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" محليا وبكميات معتبرة في ظل الطلب الكبير عليه في الأسواق الدولية.