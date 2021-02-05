الجبواني: تصريحات الزبيدي حول التطبيع دليل تبعية للإمارات وشعبنا لن يغفر هذا السقوط المريع

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال الجبواني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تصريحات الانتقالي حول التطبيع مع إسرائيل تدل على شيئين لا ثالث لهما، الأول تبعية هذا المكون للإمارات وواضح أن التطبيع سياسة إماراتية، وهم ليسوا إلا موظفين في بلاط محمد بن زايد".

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وأضاف "الثاني ضعف هذه الشخصيات وهزالة الدور الذي يقومون به، فهم ليسوا مؤهلين لشيء بعد خيانتهم للدولة اليمنية والشعب اليمني الذي ظل طوال تاريخه واقفا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، حتى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".

معتبرا أن "الهرولة نحو إسرائيل والتماس الرضى منها، آخر ما كنا نعتقد أننا سنراه من يمني، لكن هؤلاء الذين يتآمرون على وطنهم ليس غريبا عليهم ما فعلوا. وجماهير شعبنا لن تغفر لهم هذا السقوط المريع".

وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي قد صرح، يوم الثلاثاء الماضي، خلال زيارته إلى روسيا، أن لدى مجلسه نية التطبيع الكامل مع إسرائيل في حال استعادة دولة جنوب اليمن.

وقال الزبيدي، إن المجلس على استعداد لفتح سفارة لإسرائيل في العاصمة عدن، واصفا تطبيع العواصم العربية مع تل أبيب بـ"العمل المثالي" لتحقيق السلام في المنطقة.

وقد أثارت هذه التصريحات ضجة داخل اليمن، ورفضتها غالبية القوى اليمنية بما في ذلك المحسوبون على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.