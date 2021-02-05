بشكل طارئ... لبنان يصرح باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - بيروت - سبوتنيك. وبموجب منح اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إذن الاستعمال الطارئ، بات تسويقه متاحا وفق الشروط المرعية الإجراء.
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جاء ذلك خلال اجتماع للجنة ترأسه وزير الصحة، وحضره رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري، والاختصاصي في الأمراض الجرثومية الدكتور جاك مخباط وأعضاء اللجنة ممثلو نقابات الأطباء والصيادلة والجامعة اللبنانية ومصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة.
وستستكمل اللجنة في اجتماعات لاحقة درس طلبات أخرى لاستقدام لقاحات إضافية من بينها اللقاح الصيني "سينوفارم" لحين استكمال الملف خلال الأسبوع المقبل.