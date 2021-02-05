شكرا لقرائتكم خبر عن تسجل 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة في الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات وفاة.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن عدد الإصابات الكلي في المملكة ارتفع إلى 332,990 حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 10072 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4362 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 52 حالة، فيما غادرت 46 حالة.