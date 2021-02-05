شكرا لقرائتكم خبر عن والدة المعارض اللبنانى لقمان سليم بعد اغتياله: "مقهورة وضربوا خنجر فى قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سلمى سليم، والدة الناشط السياسي المعارض لقمان سليم، فاجعتها فى وفاة ولدها بعد أن عثر عليه مقتولا في سيارته بمنطقة النبطية بلبنان، وعلقت على واقعة اغتياله قائلة: "الناس المتحضرين يتحاورون ويتناقشون، وممكن تختلف فى الرأي ولكن مش لدرجة اللجوء إلى السلاح ويكون هو الحل".

وأوضحت السيدة سلمى سليم، فى لقاء بقناة العربية، أنها فى حالة اختلافها مع أحد جيرانها أو المختلفين معها تتجه إلى الحوار والمناقشة لأننا بشر ولسنا حيوانات تعيش فى الغابة، مضيفة: "إذا تخانقت مع أحد بنتكلم ونتناقش وأحنا بشر مش حيوانات في الغابة والحيوانات في الغابة هي اللي بتأكل بعض، وأنا مقهورة وضربوا خنجر في قلبي".

وتابعت: "بالنسبة للقتلة أنا مش هعمل لهم حاجة وأنا بصلي لربنا وهو فوق الكل وينتقم منهم، من اللي نفذ ومن اللي أعطى التعليمات عشان القصة مش منفذ بس ولكن فى محرض والمحرض مسئول زي المنفذ".

وفى وقت سابق، أدان حزب الله اللبناني، اغتيال الناشط السياسى المعارض لقمان سليم، الذى تم اغتياله بإطلاق الرصاص على رأسه وعثر عليه داخل سيارته.

وآثارت واقعة اغتيال المعارض اللبناني لقمان سليم، حالة جدل واسعة، وسط اتهامات من جانب بعض القوى السياسية اللبنانية لحزب الله اللبناني لقتله، في الوقت الذى توعد فيه رئيس حكومة لبنان، بأن مقتل لقمان سليم "جريمة" يجب ألا تمر دون محاسبة.

من جانبها، أكدت شقيقة الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم الذي وجد مقتولاً داخل سيارته في جنوب لبنان، الخميس، أن العائلة لا تثق بالقضاء اللبناني ولا بتحقيقاته، مضيفة لقناة العربية،: "أولويتنا الآن كيفية إقامة مراسم دفن شقيقي لقمان، وعندما ننتهي من ذلك سنتكلم بقضيته".