شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: سنتخذ قرار تعويم العملة عندما يكون لدينا ما يكفى من الاحتياطيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القائمة بأعمال وزير المالية فى السودان فى مقابلة هذا الأسبوع إن البلاد، ستتخذ قرارا بتعويم عملتها عندما يكون لديها ما يكفى من الاحتياطيات الأجنبية، وإنها تجرى أيضا محادثات مع عدة أطراف للحصول على قروض ومنح.

وقالت هبة محمد على لرويترز يوم الخميس "علينا فى الحكومة الالتزام بتوحيد سعر الصرف، وقرار تعويم العملة سيُتخذ بعد توفير احتياطيات أجنبية فى البنك المركزي، إلى جانب السياسات الاقتصادية التى تنظم العرض والطلب".