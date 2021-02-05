مصر تطرح عملات معدنية لتكريم الفرق الطبية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح معيط إن هذه الخطوة تأتي تقديرًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية فى إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".
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أضاف الوزير أنه تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب "الامتياز"، لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلاً من 400 جنيه، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر/كانون الأول 2019، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويًا.
في سياق متصل، أشار اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إلى حرص وزارة المالية على تنمية الوعي الوطني بالأحداث التاريخية المهمة والشخصيات الرائدة والمؤثرة فى حياة الشعب المصري، وقد تم مؤخرًا طرح نحو 3 ملايين قطعة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» فئة الجنيه تحمل شعار الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام.
أوضح أن هناك العديد من المشروعات التاريخية التى تستحق التوثيق، ومنها: العاصمة الإدارية، والريف المصري الجديد، ومدينة العلمين الجديدة، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، وحقل ظهر للغاز، وغيرها.