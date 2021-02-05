السودان يهدد بعد هجوم مفاجئ: قادرون على دخول إثيوبيا بالجيش غدا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال في تصريحات "للعربية الحدث"، الخميس، إن الحكومة السودانية تتحدى إثيوبيا إن كان باستطاعتها أن تُثبت للعالم أن السودان قد أخذ شبرا واحدا من أراضيها، مؤكدا رغبة السودان في حل النزاع سلميا.

© REUTERS / Hussein Malla

كما تساءل وزير الخارجية: "إن كانت إثيوبيا تنوي حل النزاع سلميا، فلماذا لا تأتي بأدلتها وما يثبت دعواها أنها تملك جزءا من أراضي السودان؟".

وشدد على أن السودان قادر ومستعد على تخطيط الحدود غدا.

جاء ذلك بعدما اتهم سفير إثيوبيا لدى السودان، يبلتال أميرو، الخرطوم بالتعدي على أراضي بلاده. وقال في حديث نقلته إذاعة "فانا" الإثيوبية، الخميس، إن "السودان ارتكب خطأ تاريخيا عندما تعدى على أراضي إثيوبيا.

كما أضاف "إثيوبيا لا تزال في وضع يمكنها من معالجة النزاع الحدودي بالأساليب السلمية، لكن أديس أبابا ستضطر للدفاع عن حقوقها إذا اختلفت الظروف".

إلى ذلك، اعتبر أن تصرف السودان خاطئ أخلاقيا وقانونيا في ضوء العلاقات التاريخية التي تربطه بإثيوبيا.

استعاد الجيش السوداني السيطرة على مستوطنة إثيوبية داخل الحدود السودانية بعد اشتباكات مع قوات وميليشيات إثيوبية بالفشقة الصغرى، أدت إلى سقوط قتيل وثمانية جرحى من القوات السودانية.

وقالت مصادر عسكرية لموقع "سودان تربيون" إن الجيش تمكن من السيطرة مجددا على مستوطنة "ملكامو" الإثيوبية والمشيدة بمحلية القريشة بالفشقة الصغرى المحاذية للشريط الحدودي تجاه إقليم أمهرا الإثيوبي.

وأضافت "احتسب الجيش قتيلا وأصيب 8 آخرون".

وكانت مصادر عسكرية قالت لموقع "الشرق" إن "عددا من عناصر الجيش الإثيوبي قُتلوا، فيما أُسر آخرون".