ضاحي خلفان مهاجما بايدن: سيكون نسخة من أوباما

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا إن "كل تركيز بايدن على مساعدة الحوثي والإخوان والمثليين وأنتم بكرامة".

وفي تغريدة أخرى له، توقع ضاحي خلفان أن "تكون سياسة جو بايدن نسخة من سياسة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، ووزيرة الخارجية في عهده، هيلاري كلينتون".

وقال في تغريدة: "بايدن عاد ليتحدث بلهجة أوباما".

​يشار إلى أن جو بايدن كان يشغل منصب نائب الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، باراك أوباما.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن أمس الجمعة عن وقف كافة أشكال الدعم العسكري الأمريكي للعملية العسكرية في اليمن.

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وأكد بايدن في كلمة له عن السياسة الخارجية: "سنوقف الدعم الأمريكي للأعمال العدائية في اليمن بما في ذلك صفقات بيع الأسلحة ذات الصلة".

كما أعلن بايدن تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ مبعوثا أمريكيا إلى اليمن.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أعلن مؤخرا أن الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة بايدن تعتقد أن "إجراءات السعودية في اليمن أدت لوقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وتعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الخميس، بتجديد تواصل الولايات المتحدة مع العالم أثناء استقباله الدبلوماسيين في وزارة الخارجية، بعد إشارات من البيت الأبيض إلى تحركات على صعيد السياسة الخارجية.

وقال بايدن برفقة نائبته كامالا هاريس خلال كلمة مقتضبة بمقر وزارة الخارجية إن "أمريكا عادت والدبلوماسية عادت. أنتم محور كل ما أنوي القيام به"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر عام 2014.