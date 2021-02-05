شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخلل التقني.. تطبيق «توكلنا» يعاود العمل مجدداً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
عاد تطبيق “توكلنا” للعمل بشكل جزئي مجددًا، وذلك إثر الخلل التقني الذي أدى إلى توقف خدماته خلال اليومين الماضيين.
وقد اعتمد التطبيق خلال فترة التوقف، إرسال رسالة نصية بالحالة الصحية للمستخدمين تمكنهم من الدخول للمنشآت التجارية.
وفور عمل التطبيق دشن المغردون عبر موقع تويتر هاشتاق #الحاله_الصحيه_في_توكلنا_تشتغل، للتنويه بإعادة عمل الخدمة بشكل جزئي.
جدير بالذكر أن الوزارات والمؤسسات والمنشآت التجارية، كانت قد اشترطت تحميل التطبيق من أجل الدخول لمقارها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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