شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار مصحوبة بـ«البَرَد» وجريان للسيول في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك شملت محافظة حقل ومراكزها. كما شملت الأمطار المراكز التابعة للمنطقة، القليبه وبجده والبديعة وضواحيها، سالت على إثرها بعض الأودية الشعاب. وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر جريان السيول بأحد الأودية مع تساقط حبات من البرد.

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