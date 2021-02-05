شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التقلبات الجوية.. إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، إغلاق طريق الهدا الرابط بين الطائف ومكة المكرمة أمام حركة المركبات في الاتجاهين بصورة مؤقتة.
وأوضحت أن قرار الإغلاق يعود لتدني مدى الرؤية خلال الوقت الحالي، وهو ما استدعى إغلاق الطريق حفاظًا على سلامة مرتادي الطريق.
جدير بالذكر أن محافظة الطائف قد شهدت أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات القليلة الماضية.
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