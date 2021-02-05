شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على مواطن تحدث بعبارات منافية للآداب العامة ونشرها على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن تحدث بعبارات غير لائقة، حيث نشر مقطع فيديو وهو يتحدث بعبارات تتنافي مع الأداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وفي التفاصيل، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يتحدث بعبارات تتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية والآداب العامة، وتوثيقه لذلك ونشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي مما يمثل جريمة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، واتضح أنه مواطن في العقد السادس من العمر، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.