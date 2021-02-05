الشيوخ الأمريكي يتخذ قرارا جديدا بشأن سفارة واشنطن في القدس

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت القناة العبرية "السابعة"، صباح اليوم الجمعة، بأن مجلس الشيوخ الأمريكي قرر الإبقاء على السفارة الأمريكية في مدينة القدس المحتلة، دون أي تغيير على قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

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وذكرت القناة العبرية أن 97 من أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا لصالح القرار، فيما عارضه 3 من الحزب الديمقراطي، من أبرزهم بيرني ساندرز.

ويأتي قرار الشيوخ الأمريكي في وقت تواصل الحكومة الإسرائيلية خطواتها لتوسيع مبنى السفارة الأمريكية في القدس، في وقت سبق أن أعلن الرئيس الجديد، جو بايدن، خلال حملته الانتخابية أنه سيبقي على السفارة بالقدس.

وكان وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، قد تعهد، سابقا، بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس ومواصلة اعتبار المدينة المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل.

وأعلن ترامب في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017 اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال في خطابه: