شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: 327 إصابات جديدة و257 حالة تعافي و4 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، تسجيل 327 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 257 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 4 حالات وفاة .

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق .