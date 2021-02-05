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شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمقيم باكستاني بحوزته أكثر من 107 كيلو جرام من مادة «الأمفيتامين» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت – بتوفيق الله – عن الإطاحة بمروج مخدرات من الجنسية الباكستانية، بحيازته (107.800) كيلو جرام من مادة الميث أمفيتامين المخدرة (الشبو)، منها (94) كيلو جرامًا مشبعة في قطع أقمشة، في محافظة جدة.
وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالتهم للنيابة العامة، داعيا الجميع إلى التواصل على الرقم (995) للإبلاغ عن الأشخاص الذين لهم نشاط في مجال المخدرات.
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