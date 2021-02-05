شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمطار الخير تهطل على الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” مقاطع فيديو تظهر هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة والمسجد الحرام.

ويظهر المقطع هطول أمطار الخير على الحرم المكي أثناء أداء المعتمرين مناسكهم في أجواء إيمانية رائعة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة من تكون سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات أضم، والطائف، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بمثل هذه الحالات من أهمها الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.