شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب على قائدي المركبات السير بسرعات منخفضة خلال هطول الأمطار؟.. «المرور» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الإدارة العامة للمرور، السبب وراء ضرورة القيادة بسرعات منخفضة أثناء هطول الأمطار. وأكدت إدارة “المرور” أن القيادة بسرعات منخفضة أثناء هطول الأمطار تساهم في تعزيز السيطرة على المركبة خلال اللحظات الحرجة. وأبانت أنه يحدث انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار بسبب أن تماسك الإطار وثباته على الطريق يقل عندما يتحرك فوق المياه، لافتة إلى أن احتمالية الانزلاق تزيد مع ارتفاع السرعة.

كانت هذه تفاصيل خبر لماذا يجب على قائدي المركبات السير بسرعات منخفضة خلال هطول الأمطار؟.. «المرور» يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.