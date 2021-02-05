الجبير: نتطلع إلى العمل مع أمريكا لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إنخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن التاريخي أكد التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات. وأضاف “الجبير” أن المملكةتطلع إلى العمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات. وأكد أن المملكة ستواصل العمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة مثلما كان الحال طوال 7 عقود. وأشار ” الجبير” إلى المملكة بذلت مع واشنطن الدماء في محاربة القاعدة في اليمن و داعش في سوريا.

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