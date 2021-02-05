شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الشيخ «السعيدان» يوضح ما يجب على المسلم فعله لمواجهة وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الشيخ وليد السعيدان عن ما يجب على المسلم فعله لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا.

وأوضح السعيدان أنه يجب أن نكمل مراتب اعتماد وتفويض وتوكل قلوبنا على الله عز وجل مؤمنين بقضائه وقدره وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وكل شيء بقضاء الله وقدره، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

وأضاف السعيدان: “ولا نكتفي عند هذا الأمر فقط بل نؤيده بالأمر الثاني وهو اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات والاحترازات في دفع هذا الوباء بالمقدور عليه بالأسباب الكونية والشرعية لاسيما الأسباب التي تنص عليها الدولة مشكورة، متمثلة في وزارة الصحة وغيرها”.

وتابع: “يجب علينا أن نستشعر مسؤوليتنا في دفع هذا الوباء، سائلين الله أن يعجل بكشف غمتنا وأن يحفظ أحبتنا ويوفق ولاة أمورنا”.