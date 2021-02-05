الجبير يعلق على كلمة بايدن بشأن السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجبير في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "خطاب الرئيس بايدن كان تاريخيا، أكد على التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل الصراعات والتعامل مع التحديات. نتطلع للعمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الصراعات ومواجهة التحديات كما فعلنا منذ أكثر من 7 عقود".

وتابع الجير: "دولنا نزفت دماء في تحرير الكويت ومحاربة القاعدة، بما في ذلك في اليمن، وداعش في سوريا، وسنستمر بالوقوف معا أمام أعدائنا المشتركين".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، مساء الخميس، وقف جميع أشكال الدعم العسكري الأمريكي للعملية العسكرية في اليمن، بما في ذلك صفقات بيع الأسلحة ذات الصلة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الإدارة الأمريكية الجديدة تعتقد أن "إجراءات السعودية في اليمن أدت لوقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وجماعة "أنصار الله" منذ عام 2014.