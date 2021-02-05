شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أوروبى يزور الخرطوم الأحد لبحث التوتر على الحدود بين السودان وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن وفدا أوروبيا يزور العاصمة السودانية الخرطوم الأحد المقبل، لبحث التوتر على الحدود بين السودان وإثيوبيا.

وكان معاذ تنقو رئيس مفوضية الحدود السودانية، قد أكد فى وقت سابق، أن تصريحات السفير الإثيوبى فى السودان بشأن تعدى الجيش السودانى على أراضى إثيوبيا ليست قانونية ولا دبلوماسية، مضيفا أن على إثيوبيا الاستعانة بطرف ثالث لتحديد حدودها وفق المواثيق الدولية.

وتابع رئيس مفوضية الحدود السودانية: نحن نريد الحل السلمى لأزمة الحدود مع إثيوبيا.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية السودانى عمر قمر الدين، أن الحدود بين السودان وإثيوبيا غير متنازع عليها على الإطلاق وإنما زعمت إثيوبيا ذلك.