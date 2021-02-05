خفر السواحل الليبى يعترض 800 مهاجر فى البحر المتوسط

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم /الجمعة/ أنه تم اعتراض أكثر من 800 مهاجر في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، وجرى نقلهم إلى مراكز احتجاز المهاجرين على مدار الـ24 ساعة الماضية، وكتبت المنظمة - في تغريدة عبر موقع (تويتر) وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن ما يزيد على ألف مهاجر غادروا مؤخرا الشواطئ الليبية، للفرار من ظروف إنسانية قاسية.

وأضافت أن خفر السواحل الليبي أوقف أكثر من 800 مهاجر منهم، وتم إرسالهم إلى مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، وخلال السنوات الأخيرة، تعاون الاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل الليبي وجماعات محلية أخرى لوقف موجات عبور البحر المتوسط الخطرة التي يقوم بها المهاجرون بحثا عن حياة أفضل.



وفي الـ19 من يناير الماضي، أدى انقلاب قارب، كان يحمل مهاجرين يسعون للوصول إلى الشواطئ الأوروبية، في مياه المتوسط قبالة ساحل ليبيا إلى غرق 43 شخصا على الأقل.ويعد هذا الحادث هو أول مأساة تحدث في عام 2021 تتضمن غرق مهاجرين يسعون للحصول على حياة أفضل في أوروبا.