شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى برصاص مستوطنين غرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني، من قرية رأس كركر غرب رام الله اليوم /الجمعة/ بعد أن أطلق مستوطنون النار عليه في منطقة قريبة من القرية، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس مجلس قروية (رأس كركر) راضي أبو فخيدة إن قوات الاحتلال أبلغت والد الشاب باستشهاد نجله، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز الجثمان، كما أنها اقتحمت المنطقة واقتادت والده وشقيقه لموقع استشهاده بهدف رؤية مقتنياته الشخصية وآثار الدماء.