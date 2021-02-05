اخبار الخليج

شقيق أمير قطر يعلق على هزيمة الأهلي للدحيل في "مباراة كبيرة"... فيديو

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقال شقيق أمير البلاد، عبر موقع "تويتر"، إنه "في أول مشاركة له في كأس العالم للأندية قدم الدحيل مباراة كبيرة أمام شقيقه الأهلي المصري الذي فاز بهدف نظيف.. نبارك للأهلي هذا الفوز والتأهل للدور نصف النهائي ونتمنى له التوفيق".

وفاز الأهلي المصري على الدحيل القطري بهدف مقابل لا شيء، مساء الخميس، في أولى مباريات كأس العالم للأندية في الدوحة.

وأحرز نجم الأهلي حسين الشحات هدف الفوز لناديه في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للمباراة، التي جرت على ملعب المدينة التعليمية، ليصبح اللاعب أول مصري في التاريخ يلعب مع فريقين مختلفين هما العين الإماراتي والأهلي المصري أمام بطلين أوروبيين هما وبايرن ميونبخ في بطولة رسمية في نصف النهائي.

وألغى حكم المباراة هدفا ثانيا للأهلي بقدم مهاجمه والتر بواليا بسبب التسلل.

وأجاد الأهلي الاستحواذ على الكرة والانتشار في الملعب. ورغم ذلك كان فوز الأهلي صعباً، لا سيما بعد تغييرات أجراها المدير الفني للدحيل الفرنسي صبري لموشي، ما عزز من هجمات النادي القطري، ما جعل الأهلي يتراجع ويقدم شوطا ثانيا ضعيفا فنيا وبدنيا.

ومع فوز الأهلي، ضمن بطل دوري أبطال أفريقيا بطاقة التأهل لدور نصف النهائي، حيث يلتقي بايرن ميونخ بطل الدوري الأوروبي، الاثنين المقبل.

وقال المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني، في تصريحات لشبكة "بي إن سبورت" القطرية إن "فريقه لن يخسر شيئاً عند مواجهة بايرن ميونخ".

ورغم اعترافه بصعوبة المباراة، قال موسيماني: "لن نخسر شيئاً، سنستمتع بلعب كرة القدم أمام الفريق البافاري".

في المقابل، سيواجه الدحيل نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الأحد، لتحديد صاحب المركز الخامس.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا