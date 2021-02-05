حدث بالليل... حصيلة ضحايا الجيش السوداني بعد هجوم إثيوبي مفاجئ

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت مصادر عسكرية لموقع "سودان تربيون" إن الجيش تمكن من السيطرة مجددا على مستوطنة "ملكامو" الإثيوبية والمشيدة بمحلية القريشة بالفشقة الصغرى المحاذية للشريط الحدودي تجاه إقليم أمهرا الإثيوبي.

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وأضافت "احتسب الجيش قتيلا وأصيب 8 آخرون".

وكانت مصادر عسكرية قالت لموقع "الشرق" إن "عددا من عناصر الجيش الإثيوبي قُتلوا، فيما أُسر آخرون".

وكانت القوات السودانية استعادت ذات المستوطنة أواخر ديسمبر الماضي خلال احتدام المعارك على الحدود وغادرت المنطقة بعد طرد القوات الاثيوبية الا أن الأخيرة عادت من جديد وتمركزت فيها حتى استعادها الجيش السوداني مجددا أمس الخميس.

وتقع مستوطنة" ملكامو" داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين من جهة نهر عطبرة وتبعد حوالي 8 كلم عن الحدود الإثيوبية.

كان عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان قال في تصريحات سابقة إن اثيوبيا وميلشياتها يحتلون 17 نقطة داخل الحدود السودانية.

وبحسب مصادر عسكرية فإنه بعد السيطرة على مستوطنة ملكامو تبقت أمام الجيش السوداني خمس أخريات

ووفقا للموقع، تحتل الميليشيات الإثيوبية 50 ألف فدان من المساحات المزروعة من محصول الذرة والقطن داخل الأراضي السودانية.